Edizione n° 5999

BALLON D'ESSAI

AUTO NUOVE // Perché nelle auto nuove non c’è più la ruota di scorta: la scelta dei costruttori non è casuale
8 Marzo 2026 - ore  19:51

CALEMBOUR

IMPRESA RIGNANESE MONTE // “L’impresa Rignanese di Monte Sant’Angelo non è qualificabile come impresa mafiosa”
7 Marzo 2026 - ore  13:43

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // San Severo // San Severo alla fiera internazionale “Olio Capitale”: il Comune investe sulla promozione dell’extravergine

OLIO SAN SEVERO San Severo alla fiera internazionale “Olio Capitale”: il Comune investe sulla promozione dell’extravergine

La partecipazione rientra nelle strategie di valorizzazione dei prodotti tipici previste dal Documento unico di programmazione dell’amministrazione comunale

San Severo adotta gli schemi del Programma triennale 2026-2028 per lavori pubblici e acquisti

SINDACO COLANGELO SAN SEVERO

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
8 Marzo 2026
San Severo // Sanctus Severus //

San Severo torna a promuovere una delle sue eccellenze agroalimentari più rappresentative: l’olio extravergine d’oliva. La Giunta comunale ha infatti deliberato la partecipazione dell’ente alla fiera nazionale “Olio Capitale 2026”, in programma a Trieste dal 13 al 15 marzo.

L’evento è considerato uno dei principali appuntamenti italiani dedicati all’olio extravergine di qualità e riunisce ogni anno produttori, operatori del settore e buyer internazionali. La partecipazione del Comune avverrà nell’ambito dello spazio espositivo riservato all’associazione nazionale “Città dell’Olio”, di cui San Severo fa parte dal 2018. All’interno dell’area destinata alle città pugliesi aderenti all’associazione, il Comune disporrà di uno stand di sei metri quadrati dove verranno esposte le produzioni olivicole del territorio e distribuito materiale informativo delle aziende locali.

La partecipazione rientra nelle strategie di valorizzazione dei prodotti tipici previste dal Documento unico di programmazione dell’amministrazione comunale, che individua nel settore agroalimentare uno dei pilastri dello sviluppo economico locale.

Per l’allestimento dello spazio espositivo e le attività organizzative, il Comune sosterrà una spesa di 950 euro sotto forma di contributo straordinario all’associazione nazionale Città dell’Olio, incaricata della gestione dell’area espositiva e delle attività di supporto.

Nonostante l’ente si trovi attualmente in gestione provvisoria in attesa dell’approvazione del bilancio di previsione 2026-2028, l’amministrazione ha ritenuto strategica la presenza alla fiera, considerata un’importante occasione di promozione e visibilità per il comparto olivicolo locale.

La delegazione istituzionale che rappresenterà il Comune sarà composta dal sindaco o da un assessore delegato e da un consigliere comunale referente dei rapporti con l’associazione Città dell’Olio. I rappresentanti istituzionali avranno il compito di presidiare lo stand e promuovere le produzioni del territorio durante la manifestazione. Secondo l’amministrazione comunale, la partecipazione a eventi di rilevanza nazionale come “Olio Capitale” consente non solo di rafforzare l’immagine del territorio ma anche di creare nuove opportunità commerciali per le aziende locali.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO