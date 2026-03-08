San Severo torna a promuovere una delle sue eccellenze agroalimentari più rappresentative: l’olio extravergine d’oliva. La Giunta comunale ha infatti deliberato la partecipazione dell’ente alla fiera nazionale “Olio Capitale 2026”, in programma a Trieste dal 13 al 15 marzo.

L’evento è considerato uno dei principali appuntamenti italiani dedicati all’olio extravergine di qualità e riunisce ogni anno produttori, operatori del settore e buyer internazionali. La partecipazione del Comune avverrà nell’ambito dello spazio espositivo riservato all’associazione nazionale “Città dell’Olio”, di cui San Severo fa parte dal 2018. All’interno dell’area destinata alle città pugliesi aderenti all’associazione, il Comune disporrà di uno stand di sei metri quadrati dove verranno esposte le produzioni olivicole del territorio e distribuito materiale informativo delle aziende locali.

La partecipazione rientra nelle strategie di valorizzazione dei prodotti tipici previste dal Documento unico di programmazione dell’amministrazione comunale, che individua nel settore agroalimentare uno dei pilastri dello sviluppo economico locale.

Per l’allestimento dello spazio espositivo e le attività organizzative, il Comune sosterrà una spesa di 950 euro sotto forma di contributo straordinario all’associazione nazionale Città dell’Olio, incaricata della gestione dell’area espositiva e delle attività di supporto.

Nonostante l’ente si trovi attualmente in gestione provvisoria in attesa dell’approvazione del bilancio di previsione 2026-2028, l’amministrazione ha ritenuto strategica la presenza alla fiera, considerata un’importante occasione di promozione e visibilità per il comparto olivicolo locale.

La delegazione istituzionale che rappresenterà il Comune sarà composta dal sindaco o da un assessore delegato e da un consigliere comunale referente dei rapporti con l’associazione Città dell’Olio. I rappresentanti istituzionali avranno il compito di presidiare lo stand e promuovere le produzioni del territorio durante la manifestazione. Secondo l’amministrazione comunale, la partecipazione a eventi di rilevanza nazionale come “Olio Capitale” consente non solo di rafforzare l’immagine del territorio ma anche di creare nuove opportunità commerciali per le aziende locali.