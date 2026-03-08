Il Comune approva l’avviso pubblico per l’accesso ai contributi previsti dalla legge 13/1989. Domande fino al 1° marzo 2027 per interventi negli edifici privati destinati a migliorare l’accessibilità delle persone con disabilità.

Il Comune di San Severo apre ufficialmente la nuova finestra per l’accesso ai contributi destinati all’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati. Con una determinazione dell’Area II – Servizi sociali e alla persona, l’amministrazione ha approvato l’avviso pubblico che consentirà ai cittadini di richiedere finanziamenti per realizzare opere finalizzate a migliorare l’accessibilità delle abitazioni per persone con disabilità o ridotta mobilità.

Il provvedimento riguarda il periodo compreso tra il 2 marzo 2026 e il 1° marzo 2027 e si inserisce nell’ambito delle misure previste dalla legge 13 del 1989, normativa nazionale che da oltre trent’anni sostiene economicamente interventi per superare gli ostacoli fisici che limitano la mobilità delle persone con disabilità all’interno degli edifici privati.

La determinazione è stata firmata dalla responsabile dell’Area Servizi sociali e alla persona, Silvana Salvemini, mentre l’istruttoria del procedimento è stata curata dal responsabile unico del procedimento Marcello De Filippis.

Il nuovo avviso pubblico consente ai cittadini interessati di presentare domanda per ottenere contributi a fondo perduto destinati alla realizzazione di opere volte a migliorare l’accessibilità degli edifici residenziali privati. Si tratta di interventi che possono riguardare, ad esempio, l’installazione di ascensori, servoscala, piattaforme elevatrici, oppure l’adeguamento degli ingressi e degli spazi interni per facilitare la mobilità delle persone con difficoltà motorie.

La normativa di riferimento stabilisce che la richiesta debba essere presentata al Comune in cui si trova l’immobile, indicando nel dettaglio le opere da realizzare e la spesa prevista. Il contributo viene poi calcolato secondo i criteri stabiliti dalla stessa legge e viene erogato solo dopo la verifica dell’effettiva realizzazione degli interventi e della conformità delle opere rispetto al progetto presentato.

Un aspetto importante riguarda il fatto che la domanda può essere presentata anche in presenza di più persone con disabilità che utilizzano la stessa abitazione. In questi casi è possibile indicare uno o più beneficiari, ma resta fermo il principio secondo cui per ogni intervento può essere richiesto un solo contributo.

L’iniziativa rappresenta uno strumento concreto per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità, consentendo loro di vivere in ambienti più accessibili e sicuri. Le barriere architettoniche, infatti, costituiscono ancora oggi uno dei principali ostacoli alla piena autonomia personale, soprattutto all’interno delle abitazioni private costruite prima dell’entrata in vigore delle normative più recenti in materia di accessibilità.

Attraverso questo bando il Comune punta a favorire interventi che permettano di superare tali difficoltà, contribuendo a rendere le abitazioni più inclusive e funzionali alle esigenze di chi vive situazioni di limitata mobilità. Il provvedimento stabilisce inoltre che l’avviso pubblico e la relativa modulistica siano pubblicati sul sito istituzionale del Comune di San Severo, garantendo così la massima trasparenza e la possibilità per tutti i cittadini interessati di accedere alle informazioni e presentare la propria richiesta.

Come previsto dalla normativa amministrativa, la determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dell’ente per quindici giorni consecutivi, dal 5 al 20 marzo 2026, assicurando la piena pubblicità dell’atto e la trasparenza dell’azione amministrativa.