Home // Cronaca // Scosse di terremoto in Grecia, avvertite anche in Puglia

SCOSSE TERREMOTO Scosse di terremoto in Grecia, avvertite anche in Puglia

Il sisma, di magnitudo 5.5, è avvenuto alle 4.32 ora italiana di domenica 8 marzo, con epicentro nell’area dell’Epiro, a circa 50 chilometri dalla città di Ioannina

INGV

INGV - ricerca - immagine d'archivio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Marzo 2026
Cronaca // Focus //

Una scossa di terremoto è stata registrata nella notte nel nord-ovest della Grecia ed è stata avvertita anche in diverse zone della Puglia, in particolare nel Salento.

Il sisma, di magnitudo 5.5, è avvenuto alle 4.32 ora italiana di domenica 8 marzo, con epicentro nell’area dell’Epiro, a circa 50 chilometri dalla città di Ioannina. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il terremoto si è verificato a una profondità di circa 10 chilometri.

La scossa è stata percepita distintamente anche in alcune regioni dei Balcani, tra cui Albania e Macedonia del Nord, oltre che nel sud Italia. In Puglia, diverse segnalazioni sono arrivate soprattutto dal Salento, dove alcuni cittadini hanno avvertito un leggero tremore durante le prime ore del mattino.

L’epicentro del sisma si trova a circa 200 chilometri in linea d’aria da Santa Maria di Leuca, il punto più meridionale della Puglia, circostanza che spiega la percezione della scossa anche sulla costa adriatica.

Al momento non risultano danni a persone o strutture, secondo le prime informazioni disponibili dalle autorità locali e dagli istituti di monitoraggio sismico. Lo riporta IlQuotidianodipuglia.

