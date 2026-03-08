Sicurezza e prevenzione al via i lavori nel Canale di Calena a Peschici

Dopo aver ottenuto i pareri definitivi nel corso del 2025, l’iter si è concluso positivamente grazie ai fondi Fosmit (Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità e per la montagna), permettendo oggi l’apertura del cantiere. Non si tratta di una semplice manutenzione ordinaria, ma di un’azione preventiva strutturale. I lavori prevedono la pulizia profonda dell’alveo, per garantire il corretto scorrimento delle acque e il ripristino delle sponde, per evitare cedimenti e migliorare la tenuta del canale.

Decoro e sicurezza: la riduzione drastica del rischio di allagamenti, restituendo vivibilità a tutta l’area circostante. Le parole del Sindaco Luigi D’Arenzo: il primo cittadino ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto, sottolineando l’importanza della sinergia tra enti: “Questo intervento rappresenta un passo concreto verso la tutela del nostro territorio. Desidero ringraziare la Regione per l’attenzione dimostrata e il sostegno economico, oltre agli uffici tecnici e ai professionisti che hanno permesso al progetto di diventare realtà.”

D’Arenzo ha poi ribadito come la salvaguardia dell’ambiente sia una priorità assoluta del suo mandato: “Interventi come questo dimostrano quanto sia importante programmare e prevenire. Continueremo su questa strada per garantire una migliore qualità della vita e più sicurezza per il futuro della nostra comunità.”