Siponto, panchina di marmo vandalizzata sul Lungomare del Sole: la denuncia delle Guardie Ambientali

MANFREDONIA – Una panchina in marmo spessa oltre 10 centimetri è stata spaccata e parte del materiale è stato lanciato oltre la ringhiera verso il mare. È quanto segnalato dalle Guardie Ambientali Italiane sul Lungomare del Sole a Siponto, dove nella mattinata dell’8 marzo 2026 è stata scoperta la panchina vandalizzata.

Secondo quanto riferito dal responsabile delle Guardie Ambientali Italiane, Alessandro Manzella, il pezzo di marmo staccato dalla seduta sarebbe stato gettato tra le sterpaglie al di sotto della ringhiera, in direzione della scogliera.

«Non si tratta soltanto di un danno a un arredo urbano – afferma Manzella – ma di un gesto di pura inciviltà compiuto contro un bene che appartiene a tutta la comunità».

La panchina, realizzata in marmo massiccio, presenta uno spessore significativo e proprio per questo il gesto ha suscitato stupore tra i volontari che hanno effettuato il sopralluogo. «Viene spontaneo chiedersi con quale forza e con quale mentalità si possa arrivare a distruggere una panchina di marmo», aggiunge Manzella.

L’episodio riaccende l’attenzione sui danni agli arredi urbani lungo il litorale di Siponto, una delle aree più frequentate della città, soprattutto da cittadini, famiglie e turisti.

«Il lungomare è un luogo di tutti – conclude Manzella – e chi compie gesti del genere non danneggia soltanto il Comune, ma l’intera comunità».

Le Guardie Ambientali Italiane auspicano ora un intervento per il recupero del pezzo di marmo e il ripristino della panchina, ma soprattutto chiedono maggiore attenzione affinché episodi di vandalismo come questo non passino sotto silenzio.