MANFREDONIA – Sanzione amministrativa da 258 euro per la titolare di un pubblico esercizio di Manfredonia accusata di aver organizzato spettacoli senza la necessaria autorizzazione. Il provvedimento è contenuto nell’ordinanza n. 57 dell’8 marzo 2026, firmata dal dirigente comunale del Settore I, Tommaso Gioieni.

La sanzione scaturisce da un verbale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Manfredonia (n. 17/2024) redatto il 8 maggio 2024 nei confronti della titolare del locale. Secondo quanto riportato negli atti, sarebbe stata violata la normativa prevista dall’articolo 666 del Codice Penale, in relazione agli articoli 68 e 69 del TULPS, che disciplinano l’organizzazione di spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza dell’autorità.

La legge prevede, per questo tipo di violazioni, una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 258 e 1.549 euro. Nel caso specifico il Comune ha deciso di applicare la sanzione minima di 258 euro. Anche in questo caso, dagli atti risulta che non sono stati presentati scritti difensivi nei termini previsti dalla legge, motivo per cui si è proceduto con l’ordinanza ingiunzione. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite pagoPA secondo le indicazioni riportate nella notifica. In caso di mancato versamento entro i termini previsti, il Comune potrà procedere con l’esecuzione forzata.