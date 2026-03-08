Edizione n° 5999

8 Marzo 2026 - ore  19:51

7 Marzo 2026 - ore  13:43

Home // Cronaca // Spettacoli senza autorizzazione in un locale: sanzione a Manfredonia

LOCALE MANFREDONIA Spettacoli senza autorizzazione in un locale: sanzione a Manfredonia

La legge prevede, per questo tipo di violazioni, una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 258 e 1.549 euro

Serata animata a Borgo Incoronata a causa di una lite condominiale scoppiata per futili motivi tra appartenenti a due distinti nuclei familiari. Coinvolte più persone di cui tre finiscono in Ospedale (immagine d'archivio, fonte image questure sul web, Polizia)

(immagine d'archivio, fonte image questure sul web, Polizia)

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
8 Marzo 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – Sanzione amministrativa da 258 euro per la titolare di un pubblico esercizio di Manfredonia accusata di aver organizzato spettacoli senza la necessaria autorizzazione. Il provvedimento è contenuto nell’ordinanza n. 57 dell’8 marzo 2026, firmata dal dirigente comunale del Settore I, Tommaso Gioieni.

La sanzione scaturisce da un verbale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Manfredonia (n. 17/2024) redatto il 8 maggio 2024 nei confronti della titolare del locale. Secondo quanto riportato negli atti, sarebbe stata violata la normativa prevista dall’articolo 666 del Codice Penale, in relazione agli articoli 68 e 69 del TULPS, che disciplinano l’organizzazione di spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza dell’autorità.

La legge prevede, per questo tipo di violazioni, una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 258 e 1.549 euro. Nel caso specifico il Comune ha deciso di applicare la sanzione minima di 258 euro. Anche in questo caso, dagli atti risulta che non sono stati presentati scritti difensivi nei termini previsti dalla legge, motivo per cui si è proceduto con l’ordinanza ingiunzione. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite pagoPA secondo le indicazioni riportate nella notifica. In caso di mancato versamento entro i termini previsti, il Comune potrà procedere con l’esecuzione forzata.

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

