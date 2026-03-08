Trump gasato dai predicatori evangelici. Senza protezione le bambine bombardate.

L’immagine. Trump nello studio ovale, una ventina di predicatori intorno a lui invocano Dio e con le mani protese proteggono il presidente.

Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale, invita a Venezia la Federazione russa. Sono aperte le paralimpiadi e il comitato permette anche agli atleti russi e bielorussi di partecipare. Scelte di buon senso. L’arte e lo sport sono occasioni e momenti di tregua. Ma i paesi dell’Europa del Nord con Francia e Germania non partecipano alla cerimonia inaugurale. Sono nella memoria cantanti, direttori d’orchestra, Dostoevskij, le due donne (russa e ucraina) che portano la Croce nel Venerdì santo… Tutto sotto l’anatema di Kiev, pronto a fornire l’elenco dei putiniani; ancora qualche giorno fa Podolyak, consigliere di Zelenskij, ha chiesto di vietare la propaganda russa. Regioni cariche di odio. Come nel Medio Oriente, come era nell’Adriatico settentrionale e nel triangolo istriano nella prima metà del Novecento. Luoghi nei quali puoi sgozzare qualcuno e, “se lo conosci, godi di più e il lavoretto ti viene assai meglio” (Perez-Reverte)

I popoli (anche se oppressi) possono avere anche torto. Ma i ragazzi iraniani uccisi perché scesi in piazza, le vittime e gli sfollati da Beirut e Gaza… hanno sempre ragione, sono i “potenti” che hanno sempre torto. Non si arriva all’enormità degli iraniani all’estero che festeggiano mentre la loro patria è bombardata, senza un’offesa lungamente patita. Ma come si fa a liberarsi da un odio così massiccio e sedimentato?

Lo scontro in Italia è tra la linea della Meloni, che non condanna l’attacco americano e israeliano, e Schlein, leader del Pd, che invoca il Diritto internazionale. Appoggio a Trump e Netanyahu o difesa del Diritto internazionale? Non c’è altro? C’è un’altra via più complessa, richiamata in parte dallo spagnolo Sanchez e dal canadese Carney. Non è una terza via. E’ il realismo della politica, impraticabile quando siamo trascinati nelle strettoie del culto della forza, della incompetenza e dell’arroganza. Il realismo della politica, quello che pensa agli interessi delle genti e alle vittime civili. Quello che anticipa e previene. E’ il diritto umanitario a vivere. I bombardamenti per liberare il popolo iraniano non rischiano di fare più morti del regime? L’intervento di minoranze armate non provocheranno nuove guerre civili?

Roberta Metsola, presidente del parlamento europeo, prova a confondere le cose. Il diritto internazionale “è sacro, ma non si può usare per difendere una dittatura sanguinaria come l’Iran che uccide la propria gente, e destabilizza con i suoi vassalli l’intera regione”. E’ la pietra fondante, sostiene, ma bisogna evitare di abusarne. Vale per i paesi a noi simili, ma non per quelli che non sono degni. Nell’intervista ad Avvenire di qualche giorno fa Metsola parla anche di migranti, rimpatri, riarmo e per assicurare “una pace reale, giusta e degna in Ucraina”.

Il ministro della guerra Usa, Hegseth, esalta i soldati americani, che, guidati da Trump, sono guerrieri coraggiosi che uccidono i nemici. Vili sono gli iraniani che colpiscono i Paesi vicini. Il bombardamento in Iran, però, è partito mentre si trattava, Non c’è più la classica dichiarazione di guerra, che Mussolini, in piazza Venezia, dice di aver ordinato “di consegnare agli ambasciatori di Francia e Inghilterra”. Ciano (ministro degli esteri) riporta, nelle sue memorie, che il suo omologo francese piange a quella comunicazione.

Il capo spirituale dell’Iran è stato ucciso. “A tradimento”, dice il filosofo Giorgio Agamben. Parla di Paesi (Usa e Israele) che sembrano aver smarrito ogni coscienza di sé e ogni responsabilità, e della vergogna di una Europa, che non ha condannato, “ma ha ingiunto al popolo iraniano di cessare di difendersi”.

Di quello che accade nelle aree di guerra non sappiamo nulla. L’informazione ripete le stesse parole per giorni. L’Europa non sa cosa dire, in Ucraina e nel Medio Oriente. L’attacco all’Iran si è aperto con una strage, 170 le bambine uccise a scuola. Se ne parla poco. Si nasconde. Poi il New York Times scopre la responsabilità americana. Penso a un’altra strage, a Gorla (Milano), il 20 ottobre 1944. L’aereo partito da un aeroporto di Capitanata, scarica il suo carico di bombe su una scuola media, muoiono 180 bambini, più insegnanti e bidelli. Nel dopoguerra i genitori sono lasciati soli, ma riescono a salvare quel luogo che stava per essere venduto, erigono un monumento, e lì portano i resti dei “piccoli martiri”. Solo nel 2019 la console statunitense di Milano invia una lettera di condoglianze ai genitori. E solo il 14 ottobre 2024, dopo 80 anni, un presidente della Repubblica italiana (Mattarella) si reca in quel luogo. Ora c’è anche Enrico Ruggeri che canta quella tragedia con “La bambina di Gorla”.