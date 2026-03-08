Vieste e la segnaletica stradale per il rispetto dei ciclisti

Una mattina di raccoglimento, memoria e impegno civile quella di domenica 8 marzo 2026, quando la comunità si è riunita presso la Parrocchia Gesù Buon Pastore per una celebrazione eucaristica dedicata al ricordo di Matteo Piemontese e Potito Collucelli, due vittime della strada del Gargano sud.

La chiesa, gremita di familiari, amici, cittadini e rappresentanti delle associazioni locali, ha ospitato un momento intenso di preghiera e riflessione, nel segno della memoria e della volontà di trasformare il dolore in un impegno concreto per la sicurezza stradale.

Durante l’omelia, don Antonio Depadova ha sottolineato l’importanza di promuovere una cultura del rispetto e della prudenza sulle strade, richiamando l’attenzione in particolare verso chi si muove in bicicletta e spesso si trova più esposto ai rischi della circolazione.

Particolarmente toccante è stato il momento della scopertura del primo segnale stradale, installato presso la seconda rotatoria del lungomare Europa. Un gesto semplice ma ricco di significato, vissuto con emozione e silenziosa partecipazione da tutti i presenti, con un pensiero speciale rivolto alle famiglie delle due vittime.

I cartelli, collocati in punti strategici della città, vogliono rappresentare un richiamo costante per tutti gli automobilisti a guidare con maggiore responsabilità e a prestare attenzione a chi percorre le strade su due ruote.

All’iniziativa hanno preso parte numerose realtà del territorio: i volontari della Protezione Civile Pegaso, il Motoclub Gargano, la Polizia di Stato il comandante Matteo Taronna,l’ispettore Gaetano Lanave e l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato (ANPS). Presenti anche i rappresentanti della Croce Rossa Italiana sezione di Vieste, che hanno collaborato attivamente all’organizzazione e alla gestione della giornata.Presenti anche alcuni amici dell’associazione ASD cicloamatori Vieste.

Hanno voluto testimoniare la loro vicinanza,le Giacche Verdi, rappresentato da Oscar Carrara , e il vicepresidente del nucleo volontariato dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Vieste.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto al Comune di Vieste e in particolare all’assessore allo sport Tano Desimio, che ha contribuito concretamente sostenendo l’acquisto della segnaletica stradale destinata alla città.

La giornata si è conclusa con un momento di condivisione tra i partecipanti. Un’occasione per ribadire che il ricordo di Matteo Piemontese e Potito Collucelli continuerà a vivere attraverso gesti concreti come questo. I cartelli installati, ha sottolineato l’assessore Desimio, non sono soltanto segnali stradali, ma veri e propri simboli di memoria, rispetto e impegno collettivo affinché tragedie simili non si ripetano mai più.

Ringraziamo particolarmente il lavoro svolto con passione e dedizione da parte di Curatolo Antonio