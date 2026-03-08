Edizione n° 5999

BALLON D'ESSAI

RICORSO MARCIELLO // La Suprema Corte chiude il caso Marciello: ricorso straordinario dichiarato inammissibile
8 Marzo 2026 - ore  15:32

CALEMBOUR

IMPRESA RIGNANESE MONTE // “L’impresa Rignanese di Monte Sant’Angelo non è qualificabile come impresa mafiosa”
7 Marzo 2026 - ore  13:43

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Stato news // Vieste e la segnaletica stradale per il rispetto dei ciclisti

Vieste e la segnaletica stradale per il rispetto dei ciclisti

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
8 Marzo 2026
Stato news //

Vieste e la segnaletica stradale per il rispetto dei ciclisti

Una mattina di raccoglimento, memoria e impegno civile quella di domenica 8 marzo 2026, quando la comunità si è riunita presso la Parrocchia Gesù Buon Pastore per una celebrazione eucaristica dedicata al ricordo di Matteo Piemontese e Potito Collucelli, due vittime della strada del Gargano sud.

La chiesa, gremita di familiari, amici, cittadini e rappresentanti delle associazioni locali, ha ospitato un momento intenso di preghiera e riflessione, nel segno della memoria e della volontà di trasformare il dolore in un impegno concreto per la sicurezza stradale.

Durante l’omelia, don Antonio Depadova ha sottolineato l’importanza di promuovere una cultura del rispetto e della prudenza sulle strade, richiamando l’attenzione in particolare verso chi si muove in bicicletta e spesso si trova più esposto ai rischi della circolazione.

Particolarmente toccante è stato il momento della scopertura del primo segnale stradale, installato presso la seconda rotatoria del lungomare Europa. Un gesto semplice ma ricco di significato, vissuto con emozione e silenziosa partecipazione da tutti i presenti, con un pensiero speciale rivolto alle famiglie delle due vittime.

I cartelli, collocati in punti strategici della città, vogliono rappresentare un richiamo costante per tutti gli automobilisti a guidare con maggiore responsabilità e a prestare attenzione a chi percorre le strade su due ruote.

All’iniziativa hanno preso parte numerose realtà del territorio: i volontari della Protezione Civile Pegaso, il Motoclub Gargano, la Polizia di Stato il comandante Matteo Taronna,l’ispettore Gaetano Lanave e l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato (ANPS). Presenti anche i rappresentanti della Croce Rossa Italiana sezione di Vieste, che hanno collaborato attivamente all’organizzazione e alla gestione della giornata.Presenti anche alcuni amici dell’associazione ASD cicloamatori Vieste.

Hanno voluto testimoniare la loro vicinanza,le Giacche Verdi, rappresentato da Oscar Carrara , e il vicepresidente del nucleo volontariato dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Vieste.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto al Comune di Vieste e in particolare all’assessore allo sport Tano Desimio, che ha contribuito concretamente sostenendo l’acquisto della segnaletica stradale destinata alla città.

La giornata si è conclusa con un momento di condivisione tra i partecipanti. Un’occasione per ribadire che il ricordo di Matteo Piemontese e Potito Collucelli continuerà a vivere attraverso gesti concreti come questo. I cartelli installati, ha sottolineato l’assessore Desimio, non sono soltanto segnali stradali, ma veri e propri simboli di memoria, rispetto e impegno collettivo affinché tragedie simili non si ripetano mai più.
Ringraziamo particolarmente il lavoro svolto con passione e dedizione da parte di Curatolo Antonio

 

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO