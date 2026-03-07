Edizione n° 5998

7 Marzo 2026

6 Marzo 2026

Home // Cronaca // Vieste, riesumata la salma della 76enne morta durante il viaggio verso l’ospedale. Indagata anche la figlia

ANTONIA NOTARANGELO Vieste, riesumata la salma della 76enne morta durante il viaggio verso l’ospedale. Indagata anche la figlia

La Procura di Foggia ha disposto la riesumazione della salma di Antonia Notarangelo, la 76enne di Vieste morta il 31 agosto scorso mentre veniva trasportata in ospedale

ph rec24.it

esterno tribunale di Foggia - ph rec24.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Marzo 2026
Cronaca // Manfredonia //

La Procura di Foggia ha disposto la riesumazione della salma di Antonia Notarangelo, la 76enne di Vieste morta il 31 agosto scorso mentre veniva trasportata in ospedale. L’autopsia servirà a chiarire le cause del decesso e ad accertare eventuali responsabilità.

Il corpo della donna sarà riesumato dal cimitero comunale di Vieste e sottoposto ad esame autoptico, fissato per martedì 17 marzo al Policlinico Riuniti di Foggia, su disposizione del pubblico ministero Matteo Stella.

Secondo quanto emerge dagli atti della Procura, nel registro degli indagati sono state iscritte quattro persone con l’ipotesi di reato di cooperazione in omicidio colposo. Tra queste figura anche Maria Teresa Ciuffreda, figlia della donna, insieme ai sanitari Francesca Immacolata Bisceglia, Michele Pio Bisceglia e Tamara Cirillo.

La vicenda risale allo scorso agosto quando la 76enne, colta da un malore, era stata accompagnata al pronto soccorso di Vieste. Dopo circa un’ora di attesa e in assenza di ambulanze disponibili, la donna sarebbe stata trasportata in auto da un’altra figlia verso l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Durante il tragitto, nei pressi di Baia delle Zagare, la 76enne è deceduta.

L’accertamento autoptico è stato qualificato come atto tecnico non ripetibile, necessario per verificare eventuali errori nell’approccio diagnostico, terapeutico o assistenziale nei confronti della paziente.

«Non mi sorprende che la mia cliente sia stata iscritta nel registro degli indagati, ma siamo di fronte a un tragico paradosso», ha dichiarato l’avvocato Sodrio, legale della famiglia Notarangelo e della stessa Ciuffreda. «I sanitari coinvolti stanno cercando di scaricare sulla figlia responsabilità che non possono essere sue. Nomineremo un nostro medico legale per assistere agli accertamenti».

L’esito dell’autopsia potrebbe chiarire se vi siano state negligenze o ritardi nei soccorsi e se tali eventuali responsabilità abbiano avuto un ruolo nel decesso della donna. Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.it

