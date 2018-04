FRANCESCO PAOLO CICOLELLA (PH ILMATTINO DI FOGGIA)

Di:



Foggia, 8 aprile 2018. E’ morto Paolo Francesco Cicolella, storico cinematografaro foggiano, a lungo presidente dell’Anec. Fu tra coloro che contribuirono anche alla nascita, con le categorie di spettacolo riunite in AGIS, del cinema ABC ed il Centro di Cultura a Bari. Storia del cinema a Foggia Addio Paolo Francesco Cicolella, storico cinematografaro foggiano ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.