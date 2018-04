IL NEO DIRIGENTE DEL COMMISSARIATO DI PS DI MANFREDONIA, DOTT. D'INTRONO (PH ENZO MAIZZI)

Foggia, 08 aprile 2018. E’ diventato ufficiale l’insediamento del dr. Antonio D’Introno da Vicequestore a Primo Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Manfredonia. D’Introno subentra al dr. Agostino De Paolis, da marzo in pensione, per anni alla guida della Squadra Mobile di Foggia. Da raccolta dati, promozione anche per Giovanni Piemontese, dirigente polizia stradale, da Vice Questore promosso a Primo Dirigente. Antonio D’Introno è Primo Dirigente del Commissariato di Manfredonia ultima modifica: da

