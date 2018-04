IMMAGINE SSD MANFREDONIA CALCIO (archivio)

Manfredonia, 8 aprile 2018. Bella vittoria per il Manfredonia al San Sabino di Canosa di Puglia contro lo Sporting Fulgor. La gara è stata valida per la 30^ giornata del campionato di serie d, girone h. Reti: Nel primo tempo Martino (10°) e La Porta (39°) per il Manfredonia. 1-2 per i padroni di casa siglato da Petitti (45°).

Nel secondo tempo ancora La Porta, per il 3-1 a favore dei sipontini. La rete è stata siglata al 37° della ripresa. In classifica il Manfredonia resta fermo alla penultima posizione, a quota 16 punti. Si tratta della terza vittoria della stagione. 26 i punti per l’Aversa Normanna. Girone H (30/a giornata): Francavilla-Aversa Normanna 4-0 Frattese-Gragnano 0-0 Gravina-Potenza 0-1 Nardo’-Turris 1-1 Picerno-Altamura 1-2 Pomigliano-Sarnese domani San Severo-Cerignola 0-0 Sporting Fulgor-Manfredonia 1-3 Taranto-Cavese 2-1 Calcio, il Manfredonia supera lo Sporting Fulgor ultima modifica: da

