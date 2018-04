Foggia. La Polizia in festa: 166° anniversario

Di:

Foggia. Martedì 10 Aprile, la Polizia di Stato celebra il suo 166° anniversario della fondazione. Per l’occasione, in questa Provincia la manifestazione si svolgerà presso l’Aula Magna “Valeria Spada” della Facoltà di Economia della Università degli Studi di Foggia, sita in via Caggese n. 1, ed avrà inizio alle ore 11.00 alla presenza del Signor Prefetto di Foggia, Dott. Massimo Mariani, Don Ciotti, alle Autorità civili, militari e religiose.

La manifestazione sarà preceduta dalla deposizione alle ore 10.00 in Piazza Italia di una corona di alloro presso il “monumento ai caduti”, in memoria dei caduti della Polizia di Stato.

Nell’occasione della cerimonia verranno altresì divulgati i dati sui risultati raggiunti dalla Questura di Foggia.