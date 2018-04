Foggia. L’aiuola delle Orchidee selvatiche

Di:

Che le città siano diventate sempre più accoglienti per la vita selvatica è un dato di fatto generale determinato dalle alterazioni ambientali e dalle pressioni antropiche che “spingono” sempre più spesso molte specie tipiche di habitat naturali all’interno delle cinte urbane.

Le aree naturali sono sempre più “assediate” da biocidi e alterazioni ambientali tanto che, spesso nelle aree a più intensa attività agricola, come uniche oasi di biodiversità (almeno vegetale, ma non solo) sono rimaste le cunette stradali dove si concentrano tutte le specie vegetali “indesiderate”, ma naturali.

Dice l’esperto di fauna , flora ed habitat del Centro Studi Naturalistici Matteo Caldarella: “a Foggia, abbiamo riscontrato la presenza di numerose specie selvatiche sia di fauna che di flora, le attrazioni principali per gli appassionati sono i Gufi comuni (Asio otus) che durante l’inverno in caccia nei pressi della stazione ferroviaria, oppure gli storni (Sturnus vulgaris)che nidificano nei lampioni, preda a loro volta di un paio di falchi pellegrini (Falco peregrinus brokei)che pure frequentano la città.

Continua Matteo Caldarella, “ abbiamo una lista di circa 200 specie di uccelli rilevati a Foggia , ultimamente si sta registrando, ad esempio, un aumento dei nuclei nidificanti per il Codirosso (Phoenicurus phoenicurus), specie praticamente sconosciuta in città fino a una decina di anni fa e del Colombaccio (Columba palumbus), una specie tipica dei boschi (anch’essa “new entry” della fauna urbana di Foggia) che da un paio di anni nidifica anche a Foggia seguendo un abitudine che lo vede comune in molte città europee e italiane.

Questa volta, dice Caldarella voglio parlare di un importante evento per chi si intende di flora; alla rotonda di Via Telesforo (la rotonda dell’aereo) una splendida fioritura di orchidee selvatiche fa mostra di sè, ma solo per chi vuole prestare attenzione, fra il brulicare delle auto nelle ore di punta, una condizione fortunata (o fortunosa) ha determinato la presenza di un habitat ideale per l’endemica Ophrys garganica (Ophrys passionis subsp. garganica) che incurante dell’inquinamento, con una colonia numerosa, sta prosperando proprio in quel prato.

La raccomandazione è di andarla ad osservare e fotografare, ma assolutamente non reciderla (è vietato), le piante selvatiche nelle aiuole sono utilizzate in altre parti d’Europa proprio per aumentare la biodiversità urbana (i cosiddetti wildflower-garden) e sfruttare le potenzialità naturali ed estetiche legate intimamente ai luoghi.

L’appello è rivolto anche a chi gestisce il verde (spesso a Foggia si vedono potature e lavorazioni in contrasto con qualsiasi buona norma per la salvaguardia e buona gestione del verde urbano) che non le vadano a sfalciare prima della maturazione dei semi.

Sarebbe bello vedere magari un piccolo cartello indicatore di questa peculiarità dei nostri giardini.