Magno “Monte decide per Manfredonia: anche le discariche”

Manfredonia. ”Non sono bastati i veleni dell’Enichem, di cui da quarant’anni stiamo pagando le conseguenze, perché da Monte Sant’Angelo arrivano nuovi attacchi alla nostra salute, mentre i nostri amministratori, in tutt’altre faccende affaccendati, sono come al solito ciechi, sordi e muti e si prendono tutto, anche l’immondizia dei nostri confinanti.

Di che si tratta? I nostri vicini, invece di battersi insieme a noi per la bonifica del nostro comune territorio e del nostro mare, stanno programmando accumuli di rifiuti sulla riva del nostro golfo, lontanissimi dal loro centro urbano, ma vicinissimi alla nostra città.

Per smaltire i loro rifiuti hanno pensato bene di farlo senza danno per la propria popolazione. Così il Sindaco di Monte Sant’Angelo, D’Arienzo, da poco eletto, scrivendo ai suoi cittadini, si è vantato di essere “l’unico Comune della Provincia di Foggia ad aver presentato Manifestazione di interesse al bando regionale per lo smaltimento e selezione di rifiuti differenziabili da insediare nella zona industriale”. Il progetto prevede la “installazione di un impianto recupero/riciclaggio di rifiuti non pericolosi (pneumatici fuori uso), sito all’interno dell’area industriale del comune di Monte Sant’Angelo”. Vuol dire che l’impianto di smaltimento, per il quale si è chiesta autorizzazione sarà molto probabilmente ad un soffio da Manfredonia, nei pressi dell’Enichem, non ancora bonificata.

Non vogliamo fare allarmismo, ma desideriamo sapere dal nostro Sindaco Geom. Angelo Riccardi e dall’Assessore all’Ambiente, Avv. Innocenza Starace, se sono informati di questo progetto, essendo per tale impianto “stata precedentemente avviata la fase autorizzativa in Procedura Ordinaria presso la Provincia di Foggia”.

Vogliamo anche conoscere le sue caratteristiche ed i rischi che tale impianto rappresenta per tutti i cittadini di Manfredonia, soprattutto i bambini, e cosa intendono fare i nostri amministratori per sventare questa insana minaccia”.

Manfredonia, 7 aprile 2018.

Prof. Italo Magno

Consigliere Comunale MANFREDONIA NUOVA