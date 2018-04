Vaticano Roma (fonte image: mosinforma)

(ANSA) – CITTA’ DEL VATICANO, 7 APR – Questa (ieri per chi legge,ndr) mattina, su proposta del Promotore di Giustizia, il Giudice Istruttore del Tribunale del Vaticano ha emesso un mandato di cattura a carico di mons. Carlo Alberto Capella, ex funzionario della Nunziatura di Washington. Il provvedimento è stato eseguito dalla Gendarmeria Vaticana. L’imputato è detenuto in una cella della caserma del Corpo della Gendarmeria, a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’arresto giunge al termine di un’indagine del Promotore di Giustizia per possesso di ingente materiale pedopornografico. Lo comunica la Sala stampa vaticana. Pedofilia: arrestato in Vaticano Monsignor Capella ultima modifica: da

