Regione,962 mila euro a Cles srl per servizi legali e formativi

Aggiudicata a Cles srl la gara con oggetto “servizi legali di assistenza e consulenza tecnico-giuridica e di servizi formativi sul piano della legalità e della correttezza dell’attività amministrativa a favore dei dipendenti del Consiglio regionale”. Unico concorrente,valore dell’appalto 1.203.000,00 euro. Stante l’offerta tecnica 75% e quella economica 25% la cifra finale è pari 962.400,00 euro.

Cles,sede legale a Roma, ha un capitale sociale di 96 mila euro. Presidente è Alessandro Ferdinando Leon, amministratore delegato Daniela Pieri, consigliere Giovanni Galli.

Una società indipendente nata nel 1981,impegnata in attività di supporto nei confronti della Pubblica amministrazione e altre agenzie e istituzioni pubbliche,compagini no profit e società private: Lega coop,Unicoop Firenze,Tess Costa del Vesuvio spa,Trans Adriatic Pipeline AG,Fondazione Cassa Risparmio Calabria e Lucania,Associazione nazionale Banche Popolari,Isfol,Compagnia di San Paolo,Svim Sviluppo Marche spa,eccetera.

Il 2 dicembre 2016 il Consiglio regionale pugliese affida a Cles srl ,per dodici mesi al costo di 192.140,00 euro Iva e Cap esclusi, il lavoro denominato “servizio integrato comprensivo di servizi legali,fiscali e formativi in the job”.

In precedenza la Regione Puglia ha assegnato a Cles diversi servizi come la valutazione ex post della programmazione regionale 2000-2006 relativa all’iniziativa Bollenti Spiriti,l’assistenza tecnica gestionale all’Autorità di gestione FSE nell’ambito dei Programmi operativi della Puglia 2007-2013,il supporto tecnico-specialistico alla Regione in funzione dello svolgimento delle procedure di verifica e controllo in materia di accreditamento per i servizi di lavoro.