Rigenerazione urbana sostenibile, Riccardi “45 i soggetti beneficiari”

Manfredonia, 08 aprile 2018. ”Lo stanziamento di oltre 160 MLE deliberato dalla Giunta regionale nella seduta del 05/04/2018 per finanziare interventi di rigenerazione urbana sostenibile, in risposta al bando pubblico per la selezione delle Aree Urbane e delle Autorità Urbane, in attuazione dell’Asse Prioritario XII, Azione 12.1 del P.O.R. – FESR 2014-2020, vede il Comune di Manfredonia, in associazione con il Comune di Zapponeta, tra i 45 soggetti beneficiari, a fronte di 83 domande di contributo candidate in tutta la regione.

Questo importante risultato consentirà di implementare ulteriormente le previsioni del Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana (DPRU), nel solco degli indirizzi del DPP del PUG, rafforzando il cammino e gli obiettivi del Progetto Integrato di Rigenerazione Urbana (PIRU) “Parco Lama Scaloria: la connessione mare, città e campagna”, già finanziato con i fondi del precedente ciclo di programmazione comunitaria 2007-2013.

La dotazione finanziaria ammessa a finanziamento, ammontante a € 6.000.000,00, consentirà di sostenere una strategia fortemente orientata a rafforzare le relazioni e le connessioni tra il centro storico ed i nuovi “luoghi centrali urbani”, perseguendo una visione policentrica di sviluppo sostenibile, strutturata intorno all’Ambito di rigenerazione urbana selezionato, che è strutturato su due assi di rigenerazione (via Di Vittorio e via Scaloria), ortogonali tra loro, e su un asse verde (Lama Scaloria) parallelo ad uno degli assi di rigenerazione, che convergono nella cerniera urbana rappresentata dal centro storico e dalle aree già oggetto del PIRU “Lama Scaloria”.

La strategia di rigenerazione urbana proposta definisce un programma complesso di interventi tra loro integrati, con l’obiettivo di innescare processi di inclusione sociale e lotta alla povertà, miglioramento dei livelli di qualità della vita dei residenti, tutela dell’ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali.

Una strategia di rigenerazione urbana sostenibile complessa ma, al contempo, necessaria e indifferibile.

Un processo di sviluppo pianificato nel DPP del PUG e programmato nel DPRU, che diventerà realtà tangibile nel giro di pochi anni”.

Lo scrive in una nota su facebook il sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi.