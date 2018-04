Sequestro depuratore Asi, allarme Legambiente

Di:

Legambiente Circolo ” Gaia” di Foggia prende atto del sequestro da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Bari dell’impianto di depurazione industriale del consorzio ASI di circa 15.000 mq ubicato alla località ‘Incoronata’ e gestito dalla società ‘General costruzioni srl, L’impianto sversava e sversa i suoi reflui inquinati nel torrente Cervaro. Si tratta, in particolare, di un impianto depurativo di tipo bio-chimico-fisico che raccoglie scarichi di ogni genere degli insediamenti produttivi allacciati alla rete fognaria consortile, dall’industria conserviera a quella meccanica ed altre, nonché dal locale mattatoio.

Da tempo vi erano le segnalazioni e le denunce delle Associazioni Ambientaliste ed inoltre l’Arpa Puglia aveva già rilevato in più occasioni il superamento dei limiti tabellari di moltissime sostanze ed, in particolare, l’abbandono del depuratore, in tutte le sue parti, per “mancanza di fondi”. All’interno del digestore, inoltre, sono state rinvenute alcune centinaia di metri cubi di fanghi anch’essi in completo stato di abbandono, lì da diversi mesi.

Nel frattempo in questi anni è continuato lo sversamento di acque inquinate, mettendo a rischio habitat e specie di importanza prioritaria per la Comunità Europea, oltre che alla salute dei cittadini, considerato che le acque del Cervaro vengono purtroppo utilizzate per irrigare i campi prima di riversarsi nel Golfo di Manfredonia.

Sicuramente l’immissione dei reflui inquinati, derivanti dal depuratore Asi, stanno contribuendo all’alterazione del fragile equilibrio floro-faunistico degli habitat del Parco Regionale Bosco Incoronata.

Non bisogna dimenticare che il torrente Cervaro è il corso d’acqua più importante della Puglia per biodiversità, tanto da comprendere nel suo bacino ben due siti di importanza comunitaria, una zona speciale di conservazione, il parco naturale regionale Bosco Incoronata, l’Oasi Lago Salso del Parco Nazionale del Gargano e due importanti bird area.

L’esistenza di un contenzioso giudiziario fra la società conduttrice dell’impianto e l’ASI non può giustificare la trascuratezza nell’analisi del grave problema ambientale nè l’assenza di interventi che dovrebbero essere immediati e risolutivi per la salute dei cittadini e delle nostre importanti aree naturali.

Foggia , 08/04/2018

Il presidente Giuseppe Maccione