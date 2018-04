Il “Viaggio” di Alfonso Freda a Foggia

Di:

Foggia, 8 aprile 2018. È stata inaugurata ieri, 7 aprile, la mostra del pittore Alfonso Freda nella civica pinacoteca Novepercento.

L’autore rappresenta le sue emozioni. Le cose a lui care: sua moglie, i suoi figli. Candela, Foggia. E guardare i suoi quadri è come fare un viaggio nel suo mondo. Il viaggio è infatti il titolo pensato per la mostra che, organizzata con il patrocinio del comune di Foggia, sarà possibile visitare fino al 22 aprile.

“Mediterranei ed energici con colori accoglienti anche quando a prevalere sono le tonalità del blu, colore cosiddetto freddo” è il commento del docente di Storia dell’Arte, Giuseppe Iannelli, a due delle opere in particolare dell’artista, “Ponte e barche a foce Varano” e “Piazza di Rodi Garganico”. I due paesaggi, come spiega Iannelli, sono meno figurativi ma forse proprio per questo e per i loro colori più espressivi. L’aspetto dell’immagine viene secondario, quello che prevale è l’atmosfera. “sembra che si sia voluto privilegiare l’aspetto emotivo della realtà piuttosto che coglierne l’aspetto oggettivo”.

Ma proprio per questo i dipinti risultano essere all’occhio di chi li osserva sempre nuovi lasciando scoprire particolari sempre diversi.

“Dopo un lungo periodo di silenzio, Alfonso Freda ha dovuto cedere alle insistenze di suo figlio e forse alla rivolta dei suoi quadri che evidentemente erano stanchi di rimanere fermi nel microcosmo della pinacoteca di casa e di famiglia” rappresenta così il preside Palumbo le ragioni più semplici della mostra. “Aedo del nido, cantore della bellezza della natura e ricercatore di piste nuove” queste quindi le definizioni che lumeggiano la personalità come artista di Alfonso Freda a dire dell’ex dirigente scolastico.

A cura di Daniela Iannuzzi

Redazione StatoQuotidiano.it