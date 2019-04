Accertamento polizia tributaria separazione

Di:

Quando marito e moglie si separano, il giudice prende in esame le rispettive condizioni economiche per verificare se vi è una sproporzione. Solo in tale caso dispone, a carico del coniuge con il reddito più alto, l’obbligo di corrispondere un «assegno di mantenimento» in favore dell’ex. Questo assegno viene poi, al momento del divorzio, confermato o meno prendendo il nome di «assegno divorzile». Scopo di tale contributo è garantire al coniuge che, a causa dell’età o delle condizioni di salute non è in grado di mantenersi da solo, un’autosufficienza economica.

