Aspettando il Medimex a Foggia (fotogallery)

Foggia si veste di musica. Non solo con i suoni, ma anche con i colori e i sapori. E attende l’evento dell’anno con i live e le altre iniziative di Aspettando Medimex. Confcommercio provincia di Foggia, in collaborazione con la Camera di Commercio locale, ha affidato agli studenti dell’Accademia delle Belle Arti foggiana l’allestimento delle vetrine degli esercenti, con la riproduzione di strumenti musicali e locandine di importanti dischi realizzati con materiale di riciclo.

La città è già in festa, con le teche dei negozi adornate a tema, concerti sparsi ovunque e cocktail, creati dai barman di Fipe Confcommercio (la lista dei bar sarà pubblicata sulla pagina Facebook di Confcommercio Foggia), serviti nei locali che hanno preso i nomi dei fantastici quattro, John, Ringo, Paul e George. D’altro canto, l’edizione Spring dell’International Festival & Music Conference organizzata da Puglia Sounds dall’11 al 14 aprile a Foggia, dove i protagonisti dei concerti a ingresso libero in piazza Cavour saranno Renzo Arbore con un collettivo di grandi jazzisti (12 aprile) e il musicista britannico Bryan Ferry (13 aprile), celebrerà i Fab Four con gli ospiti internazionali Pattie Boyd e Klaus Voormann e la serata “Beatles and more” con l’Orchestra Young del Conservatorio Giordano.

