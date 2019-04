Fondi ai carnevali storici: ecco i 26 finanziati

Di:

Carnevali storici: assegnate le risorse 2019 dal fondo FUS (Fondo unico per lo spettacolo), finanziati dal ministero dei Beni culturali ventisei organismi per un totale di 1.858.060 euro. In Campania riconosciuto il carnevale di Palma Campania ed in Basilicata il carnevale di Aliano (MT) e di Pignola (PZ).

A partire dal 2018, i carnevali storici sono entrati di diritto nel Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS). Questo è stato il frutto delle modifiche effettuate con decreto all’atto con il quale il Ministero dei beni culturali aveva provveduto a definire criteri e modalità per l’erogazione dei contributi per lo spettacolo dal vivo.

fonte http://www.eolopress.it/index/2019/04/06/fondi-ai-carnevali-storici-tra-i-26-finanziati-ce-quello-di-palma-campania/?fbclid=IwAR0ILrrPGyIWbMgeyaXb7BQXqaYGnC3OyCNyrBqtm0bC681UxP-RDSpCCNg