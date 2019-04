Manfredonia. Avviso di convocazione del Consiglio comunale

Di:

Il presidente del Consiglio comunale di Manfredonia, Francesco Tomaiuolo, ai sensi dell’art.21 dello Statuto comunale e del vigente Regolamento, rende noto che il Consiglio comunale è convocato d’urgenza, in seduta di prima convocazione, per lunedì 15 aprile 2019, alle ore 17.00 e, ove ne ricorressero i presupposti di legge o di Regolamento, in seduta di seconda convocazione per il giorno giovedì 18 aprile 2019 alle ore 17.00, nella Sala consiliare di Palazzo San Domenico, per la trattazione dell’accapo posto al seguente Ordine del Giorno:

1. Regolamento comunale n. 11/2011. Piano delle alienazioni 2019 – Atto d’indirizzo.

2. Programma triennale OO.PP. 2019-2021. Elenco annuale 2019 – Approvazione.

3. Art. 172, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000. Aree e fabbricate da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie. Determinazione prezzo di cessione.

4. Approvazione del programma di collaborazione autonoma da affidare a soggetti esterni per il 2019.

5. Conferma aliquote IMU anno 2019.

6. Conferma aliquote TASI anno 2019.

7. Approvazione Documento unico di programmazione (DUP) anno 2019-2021.

8. Esame e approvazione schema del bilancio di previsione finanziario per gli anni 2019-2021.

Il Consiglio comunale sarà trasmesso in diretta streaming sul sito di Manfredonia TV.

Maria Teresa Valente – Ufficio di Staff del Sindaco