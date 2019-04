Padre Franco Moscone ospite a Radio Manfredonia Centro

/Tra la nomina Episcopale e i disagi di una terra difficile, ma pur sempre amata da Dio/

Venerdì 12 aprile alle 18:00 avrà luogo una puntata speciale di “Verbum Domini: il pane della parola” (programma ideato e condotto da Tiziano Samele sulle fraquenze di Radio Manfredonia Centro – 103 FM). Ospite d’eccezione l’Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, Padre Franco Moscone, per parlare della sua recente nomina a vescovo di Manfredonia e per affrontare alcune problematiche sociali legate al territorio. Il programma radiofonico di consueto va in onda la domenica mattina alle ore 10:00 e in modo semplice e diretto vuole offrire ai suoi radio ascoltatori qualche minuto di spiritualità. In compagnia di don Salvatore Miscio, infatti, si commenta il vangelo domenicale e si dà risposta alle domande che la gente pone anche attraverso la mail radiofonica. “Verbum Domini” non ha un carattere clericale, ma si rivolge a tutti coloro che desiderano coltivare le “cose” dello spirito. L’intervista a Padre Moscone vuole essere un momento di incontro con una persona speciale, chiamata a guidare spiritualmente la comunità garganica.

La puntata sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina ufficiale di Radio Manfredonia Centro. Chi volesse intervenire in diretta lo può fare chiamando lo 0884-584150 o scrivendo all’indirizzo mail info@rmcentro.it <mailto:info@rmcentro.it>

*/Ufficio stampa – Radio Manfredonia Centro/*

COMUNICATO STAMPA – RADIO MANFREDONIA CENTRO