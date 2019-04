“Il porto turistico conteso”

Manfredonia, 08 aprile 2019. IL BRACCIO di ferro innescato è a suon di atti giudiziari. La posta è il “Marina del Gargano”, il porto turistico inaugurato nel 2013 adiacente al molo di ponente del porto “storico” di Manfredonia. I contendenti sono due famiglie di affermati imprenditori di Manfredonia: i fratelli Rotice operanti nel settore edile con Gianni da qualche anno presidente della Confindustria di Foggia, e i fratelli Gelsomino operanti nei settori della ricettività alberghiera e dell’arredamento home, con Damiano presidente al secondo mandato della Camera Confcommercio di Foggia.

LA “GUERRA” è scoppiata nell’agosto scorso allorquando i Gelsomino con una abile manovra finanziaria riuscirono a conquistare la maggioranza del cda e a disarcionare Gespo di Rotice dalla gestione della struttura portuale diportistica della capacità di 750 posti barca anche per grandi yacht, e di un consistente patrimonio immobiliare costituito da locali commerciali dispiegati lungo i due moli.

OPERAZIONE chiave è stata l’intesa fra la “Finappula”, la finanziaria dei Gelsomino, e la “Motorec” di Apricena, detentrici rispettivamente del 44,97% e 34,97%, vale a dire 79,94%: una maggioranza schiacciante. La minoranza costituita da Golmar Rodit 10%; Gianni Rotice 5,28%; Antonio Rotice 4,78%.

L’ultimo atto, in ordine di tempo, di una guerra irragionevole si è consumato, alla fine del mese di marzo con il rinnovo del cda che è ha portato alla sostituzione alla presidenza del cda di Saverio Belviso, il deus ex machina dell’operazione Finappula, con Ciro Gelsomino; vice presidente Michele De Meo in sostituzione di Damiano Gelsomino, consigliere è rimasto Gino D’Errico.

LE OSTILITA’ proseguiranno il 13 aprile prossimo allorquando si riunirà il cda per approvare il bilancio dell’esercizio 2018. Sarà quello un momento molto delicato e importante della “guerra” che metterà in evidenza la situazione finanziaria che costituisce il vulnus della gestione del “Marina” da parte della società Gespo presieduta da Rotice, e dunque le problematicità di una struttura che non è riuscita a decollare, la copertura dei posti barca mantenutasi intorno al 30 per cento. Lo stesso dicasi per i locali in gran parte rimasti inoccupati.

UNA SITUAZIONE deficitaria che trova rispondenza nei cinque milioni di euro di perdita esposti in bilancio derivanti parte dai costi di gestione ritenuti elevati e immotivati, parte dagli ammortamenti giudicati esosi, e parte dagli interessi sui finanziamenti concessi dal Monte dei Paschi di Siena. Ma in tutti gli anni precedenti l’esercizio finanziario si è chiuso in perdite oscillanti tra i circa due milioni del 2014 e gli oltre 4milioni e mezzo del 2016, con la conseguente riduzione del capitale sociale sceso dai quattordici milioni di euro iniziali al di poco oltre il milione e mezzo di euro attuali. Una situazione complicata tant’è che nel giugno 2018 la Gespo ha presentato presso il Tribunale di Foggia, domanda di concordato preventivo.

L’auspicio è naturalmente che questa disputa finisca e il diritto e la legalità prevalgano sugli egoismi e le manovre disturbatrici. Da tutta questa storia niente affatto edificante chi ci ha rimesso è stata la funzionalità del porto turistico.

“ABBIAMO tutto l’interesse – afferma il presidente Ciro Gelsomino che ha annunciato di voler rinominare il porto con “Marina di Manfredonia – a porre fine ad una diatriba senza senso che sta danneggiando l’immagine del porto e gli operatori che ci lavorano. Abbiamo intrapreso tutte le azioni per azzerare le diverse pendenze. Abbiamo le carte in regola – ribadisce – per tirare fuori dalle sabbie mobili una struttura che se bene amministrata può guardare lontano. Noi abbiamo questa ambizione e simo impegnati a lavorare per il raggiungimento di questo obiettivo”.

Michele Apollonio