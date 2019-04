Puglia. Persistono condizioni di locale instabilità

MERCOLEDÌ: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Daunia, litorale adriatico meridionale e Salento giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sulle murge cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata; su Tavoliere, litorale adriatico settentrionale e litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Temperature minime in calo, con estremi di 6°C; massime in forte calo, con punte di 16°C. Venti moderati settentrionali in rotazione ai quadranti sud occidentali; molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 2300 metri. Basso Adriatico da mosso a poco mosso; Canale d’Otranto mosso.