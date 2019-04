“Un mare di opportunità” per gli imprenditori e operatori ittici costieri

Di:

Innovazione, trasformazione, commercializzazione, vendita diretta del prodotto ittico locale, ittiturismo e pescaturismo.

“Un mare di opportunità*” per gli imprenditori ed operatori ittici e costieri dei Comuni di Manfredonia, Zapponeta, Margherita di Savoia e Barletta grazie ai bandi FEAMP PSR PUGLIA 2014/2020 del Gal DaunOfantino (di imminente pubblicazione).

Infatti, in questo nuovo ciclo di programmazione comunitaria, il *Piano di Azione Locale del Gal DaunOfantino beneficia del plurifondo* a valere su diversi fondi SIE (Fondi strutturali e di investimento europei), ovvero di risorse destinate a finanziamenti non solo *all’ambito rurale (FEASR), *ma anche in quello per la* politica marittima e della pesca (FEAMP), nell’ottica dello sviluppo delle comunità costiere.

Tutti i dettagli tecnici ed amministrativi dei bandi FEAMP del Gal DaunOfantino saranno illustrati negli incontri animazione ed informazione che si svolgeranno secondo il seguente calendario:

– MANFREDONIA giovedì 11 aprile 2019, ore 17, Infopoint turistico del Gal DaunOfantino in Piazzetta Mercato (per gli imprenditori ed operatori ittici e costieri di Manfredonia e Zapponeta);

– BARLETTA venerdì 12 aprile 2019, ore 17, Palazzo di Città 1^ piano Corso Vittorio Emanuele, 94 (per gli imprenditori ed operatori ittici e costieri di Barletta e Margherita di Savoia).

*GAL DAUNOFANTINO*