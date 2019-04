Condannato in via definitiva, per estorsione e ricettazione, nell’ambito del processo ‘Medioevo’, il 35enne viestano Marco Raduano, ex luogotenente del boss Angelo Notarangelo e oggi punto di riferimento per una frangia della criminalità organizzata locale.

I giudici della seconda sezione penale della Corte di Cassazione si sono espressi alcuni giorni fa, confermando il giudizio della Corte d’Appello di Bari espresso nel maggio 2017, rigettando il ricorso della Procura generale che chiedeva il riconoscimento dell’aggravante del metodo mafioso