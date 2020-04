Buoni spesa Comune Manfredonia, esercente scrive: le risposte dal Comune

“Egregio Direttore di StatoQuotidiano, sono un esercente di Manfredonia che gestisce un supermercato. Il comune di Manfredonia presto erogherà i buoni spesa per le persone bisognose attraverso i fondi che il governo ha destinato agli enti comunali (circa 450mila euro) e gestiti dai servizi sociali. È mia intenzione accettare i buoni spesa nel mio supermercato ma tal proposito volevo chiedere ai commissari prefettizi di Manfredonia quali fossero le modalità e prerogative, ove esistessero, per espletare il servizio.

In sintesi chiedo:

1. – Se è necessaria una iscrizione della propria attività di esercente in un elenco comunale,o se la circolazione dei buoni soesa sarà libera;

2. – Valore di ogni singolo buono (per verificare la possibilità di ulteriore scontistica per ogni buono);

3. – Tempistica delle procedure.

Nel ringraziarla per lo spazio concessomi nella sua testata giornalistica porgo a lei ed ai commissari prefettizi i mie più cordiali saluti, in attesa di un riscontro“.

Pubblichiamo le note stampa presenti sul sito del Comune di Manfredonia, pubblicate anche sulla nostra testata giornalistica, non avendo ricevuto delucidazioni integrative in merito: