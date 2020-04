Chiusura negozi a Pasqua: i sindaci decidono in base al Tuel, per questa volta

Sindaci in videoconferenza oggi con il governatoresulla gestione dell’emergenza.sindaco di Lucera: “I numeri al momento arrivano, più o meno, ho detto al governatore che c’è l’esigenza di fare isolamento per i parenti dei contagiati”.

Tutolo in un precedente colloquio con Stato Quotidiano aveva evidenziato come non avessero più il potere di ordinanza per la chiusura dei negozi. Ma arrivano per il weekend di Pasqua le disposizioni di vari sindaci della provincia, da D’Arienzo, di Monte S. Angelo a Landella. “Abbiamo l’art. 54 del Tuel per cui, nel caso di pericolo per l’ordine pubblico, si possono tenere chiusi gli esercizi. E’ questo il caso? Potrebbe accadere che ci siano disordini davanti ai negozi, si teme per l’ordine pubblico?”, domanda il primo cittadino di Lucera. Insomma per le vacanze in arrivo, con l’inevitabile maggiore presenza nei supermercati da parte degli acquirenti, cosa che avviene già in tempi normali, alcuni sindaci, come si dice, hanno giocato il jolly. “Ma questa- prosegue- è una misura eccezionale, non si può usare sempre, sia per gli esercizi commerciali che restano chiusi su ordinanza del sindaco, sia perché la norma deve essere comunicata e vagliata dal Prefetto di Foggia. Ci hanno lasciati da soli e senza potere di ordinanza”.

Tommaso Lecce, sindaco di Orsara: “Ho cercato di ricostruire i contatti di alcune persone positive al Covid-19 e chiesto al servizio Igiene il tampone per alcuni casi che si sono verificati qui. Anche se scatta la quarantena per la famiglia, non potendo sapere i nominativi, non possiamo fare niente pe controllarli, per attivarci con servizi spesa, per organizzare la raccolta dei rifiuti. Noi stiamo facendo il nostro dovere e siamo in grado di intervenire tenendo per noi i dati che riguardano le persone”.

Il sindaco Pasquale Ciruolo ha preso provvedimenti per i centri sanitari del suo paese: “A Panni ci sono una Rssa con 40 posti e un ospedaletto di comunità. Dagli inizi di marzo la prima struttura è stata blindata, non abbiamo ricevuto più ricoveri ma rischia di avere danni economici poiché ho messo tutti i lavoratori che non sono Os in cassa integrazione”. Ciruolo fa un passaggio sulla comunicazione-video che, se era tenuta in considerazione dai sindaci prima dell’emergenza, ora è prassi quotidiana: “I social sono molto importanti in questo momento, da quando abbiamo iniziato a urlare abbiamo avuto delle risposte dai cittadini. Il fatto di voler sapere i nominativi non è la segnalazione dell’untore. Io sono venuto a sapere di contagi di paesi limitrofi e mi sono preso la briga di fare telefonate per individuare se potessero aver avuto dei contatti con Panni. Questo per attivare un sistema di tutela massima”.

Redazione StatoQuotidiano.it