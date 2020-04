Coronavirus: “57 i casi accertati a Torremaggiore”

“Alla luce degli ultimi accadimenti che hanno visto coinvolta una casa di riposo all’interno del nostro comune, a causa del Coronavirus, comunichiamo quanto ricevuto in termini di dati, dalla Direzione Generale dell’Asl. Dopo aver accertato 35 casi positivi al Covid — 19 nella struttura Sacro Cuore dell’ex Convento di San Matteo, si aggiungono 22 casi di contagio da Coronavirus che di conseguenza porta a 57 i casi accertati nel nostro comune. Sono in corso altre operazioni di prelievo di tamponi per verificare segnalazioni di altri casi sospetti. In giornata gli ospiti della struttura Sacro Cuore inizieranno la terapia utilizzata per Covid-19 come da protocollo dell’Asl FG. Ancora una volta ringraziamo il Reparto di Pneumologia di San Severo e l’Asl per l’assistenza che stanno fornendo ai nostri anziani.

Lo riporta il Sindaco di Torremaggiore Emilio Di Pumpo.