Coronavirus, morta paziente residenza socio sanitaria di Rodi, sindaco “È tutto sotto controllo”

con un video comunicato a mezzo social per spiegare quanto accaduto., ed è deceduta dopo il ricovero in ospedale. Era originaria di Severo e non di Rodi Garganico come si era creduto inizialmente. Il sindaco ha comunicato che la clinica dove risiedeva la signora ha applicato tutti i protocolli di sicurezza nel giro di poche ore dalla conferma. Sono stati sottoposti al tampone tutti i 54 ricoverati presenti nella struttura e il personale composto da 30 operatori provenienti da Rodi Garganico, Vico del Gargano, Ischitella, Cagnano Varano, San Nicandro Garganico, Apricena e San Severo. Entro domani si sapranno gli esiti degli accertamenti.

D’Anelli, subito dopo la segnalazione, ha informato i sindaci dei comuni interessati, dando i nominativi degli operatori impiegati nella struttura in modo da essere trasmessi ai relativi organi preposti e medici di base. Ha rassicurato che la situazione è sotto controllo concludendo “La macchina è partita immediatamente, direttamente sul nascere, dovete stare tranquilli e continuare a osservare le regole”.

Articolo di Valerio Agricola