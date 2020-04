Coronavirus, sindaco-medico del Foggiano in quarantena

“Sono chiamato ad utilizzare la massima trasparenza con voi, ed è per questo che vi annuncio che dalla giornata di oggi mi è stata disposta la quarantena preventiva. L’azione amministrativa andrà avanti in quanto sarò sempre presente”.

Lo ha annunciato nel corso di un videomessaggio il sindaco di Orta Nova, Mimmo Lasorsa che è anche medico al pronto Soccorso del policlinico Riuniti di Foggia. “Due giorni fa mentre svolgevo il mio turno in pronto soccorso ho dovuto assistere, insieme ad un collega e ad alcuni infermieri, un giovane con gravi problemi finito in rianimazione. Successivamente, a questo paziente è stato fatto il tampone che è risultato positivo”. E’ stata disposta la quarantena domiciliare per tutti coloro i quali abbiano avuto un contatto con il paziente.