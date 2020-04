Covid-19, maschere Decathlon distribuite anche nell’ospedale di Manfredonia

Decathlon ha donato 10mila pezzi in tutta Italia. Di questi circa

600 pezzi saranno a disposizione degli ammalati di Covid. La pandemia di Coronavirus, che ha investito la sanità nazionale, ha reso la stessa sprovvista di dispositivi di protezione individuale. Per questo le stampanti 3D hanno creato le ‘valvole Charlotte’, la modifica necessaria per rendere le maschere da snorkeling Easybreath utilizzabili anche in ospedale.

Il contatto con Protezione civile e le varie Asl è più che avviato, tanto che maschere e valvole stanno raggiungendo i vari ospedali: hanno ricevuto i kit a Lecce, Bari, Brindisi, Manfredonia, Cerignola, San Severo. L'unica realtà che non ha ancora voluto le maschere è Taranto, "perché non sono presidio medico".

Il problema, infatti, è lì: “Per usare le maschere c’è però la strada dell’uso compassionevole – continuano i makers di Puglia – basta che il paziente firmi una liberatoria”. Solo che ora quei dispositivi interessano non solo i pazienti ricoverati in terapia sub-intensiva, ma gli stessi medici e gli infermieri, quotidianamente a corto di mascherine (oltre che di camici e tute).

Fonte: La Repubblica