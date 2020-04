Covid-19, ricerca USA: “Picco dei morti in Puglia il 16 aprile”

L’Italia ha superato la fase di picco del Coronavirus e, salvo un allentamento delle misure di distanziamento sociale o un rimbalzo dei contagi. E. E’ quanto stima l’Institute for health metrics and evaluation (Ihme), organizzazione indipendente della School of Medicine dell’Università di Washington, che fornisce i dati alla Casa Bianca, e che ha pubblicato oggi le proprie previsioni sull’evoluzione della pandemia in Europa. Dai numerosi grafici contenuti nel rapporto si evince inoltre che: la Calabria infatti lo raggiungerà oggi e la Puglia il 16 aprile. (ADNKRONOS)