Foggia, Settimana Santa – Via Crucis: le celebrazioni pasquali in diretta su Teleblu

Dopo gli eventi programmati della festività patronale,, in collaborazione con l’, trasmetterà le celebrazioni liturgiche della. Da oggi, alle ore 17, sul, in streaming sul sitoe sulla paginadell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino, sarà possibile seguire gli esercizi spirituali quaresimali con le meditazioni dell’arcivescovotrasmetterà in diretta dalla Basilica Cattedrale anche le funzioni liturgiche del, alle ore 17, la veglia pasquale del, alle ore 20 e la Santa Messa dialle ore 10. Le celebrazioni saranno officiate dall’arcivescovo di Foggia.

Le trasmissioni delle celebrazioni liturgiche della Settimana Santa viene incontro alle esigenze di raggiungere i fedeli che non possono partecipare alle celebrazioni a causa dell’emergenza sanitaria che non consente la presenza dei fedeli nelle chiese. Inoltre, giovedì 9 alle ore 18 Teleblu trasmetterà la veglia del Giovedì Santo curata dal Gruppo Scout Europa-Foggia1 delle parrocchie di San Giovanni Battista e Spirito Santo. Teleblu trasmetterà anche le meditazioni della Via Crucis. Una produzione dell’emittente televisiva con le ali che vede la collaborazione dei Fratelli della Stazione, a cui è stata affidata la redazione delle meditazioni alle stazioni della Via Crucis, e la lettura dei giornalisti della Provincia di Foggia. Le stazioni sono state realizzate da Sergio Ricciuto, artista foggiano che vive e lavora in Brasile, dove si occupa di arte sacra anche con illustrazioni editoriali ed esposizioni artistiche. La Via Crucis sarà trasmessa venerdì 10 alle ore 19.