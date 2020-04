Gravidanza trigemellare al Policlinico Riuniti di Foggia

, 08 aprile 2020. “Vivi e respira e cresci come l’erba dei campi”.. I tre gemellini sono nati stamani da taglio cesareo, grazie al coraggio di mamma e papà che li hanno attesi per tanto tempo, con pazienza e sofferenza. La gravidanza è stata seguita presso il Centro di “Gravidanza a rischio”, diretto dal Dott.e coadiuvato dalla Dott.ssa, della Struttura di Ostetricia e Ginecologia ospedaliera, Direttore il Dott.

La paziente aveva in grembo tre gemellini, due maschi in due sacchi amniotici separati ma con un’unica placenta e una femmina con un’unica placenta. La gravidanza si è svolta con regolare accrescimento dei gemelli. Dopo l’ecografia morfologica che attestava il benessere dei piccoli, la paziente aveva iniziato ad accusare fatica e dolenzia dovuta alla gravidanza gemellare, ma con coraggio e pazienza ha portato avanti la gravidanza. Il taglio cesareo si è reso necessario alla 32° settimana. Attualmente i tre gemellini sono ricoverati presso la Struttura di Terapia Intensiva Neonatale diretta dal Dott. Gianfranco Maffei, dove i pediatri neonatologi se ne stanno prendendo cura, in attesa di vederli crescere velocemente per poter essere affidati alle braccia amorevoli di mamma e papà. “Ancora una volta la vita ci sorprende e ci dà coraggio – ha dichiarato il Direttore Generale del Policlinico Riuniti Dott. Vitangelo Dattoli. In questo momento di grave emergenza sanitaria che sembra averci tolto la gioia di vivere, la nascita di questi bambini rappresenta un segno di speranza e un inno alla gioia oltre le paure e alle tante difficoltà”.