I sepolcri del Giovedì Santo allestiti nel tempo da Gaetano Lauriola (FOTO)

conosciuto in loco come “” nacque a Manfredonia il 9 agosto 1926. Dotato di una bella voce baritonale, sin da giovane età è stato un ottimo cantore nelle chiese di Manfredonia. Imparò a suonare l’organo da Francesco Tattilo detto “Ngìcche” (popolare organista e cantore della Chiesa Madre). Dal 1949 al 1995 ha prestato servizio con mansioni di sacrestano presso la locale chiesa di S.Matteo Apostolo dell’Arciconfraternita dell’Orazione e Morte. Nel 1977, dopo la morte di Lorenzo Castriotta detto “Ostia chione” (organista e cantore presso la chiesa di S.Matteo), Lauriola lo sostituì e divenne anche organista e voce solista nella stessa Chiesa. Dagli inizi degli anni ’70 e fino al 1993, tutte le mattine presso la cappella cimiteriale, ha suonato e cantato in occasione della Santa Messa che aveva luogo in suffragio dei defunti. Spesso, su invito, si è esibito anche in altre chiese di Manfredonia, nel corso di funzioni religiose e di riti funebri.

Dopo aver lasciato il servizio di sacrestano presso l’antica chiesa di S.Matteo Apostolo, “Tanino” ha continuato a cantare, fino a pochi mesi prima della sua dipartita, presso la chiesa cimiteriale in occasione della messa domenicale che si celebrava alle 8 di mattina. Lauriola è deceduto nell’ospedale di Chieti il 17 giugno 2005. Ho conosciuto “Tanine” quando esercitava il lavoro di sagrestano presso la chiesa di S.Matteo. Ricordo, che ogni anno, in occasione del Giovedì Santo addobbava in modo solenne il sepolcro in quella chiesa. L’allestimento era così spettacolare da essere considerato da tutti i fedeli che lo visitavano il più bello tra tutti i sepolcri addobbati nelle chiese della nostra Città. Lauriola “Tanine u sagrestene”, per quelli che non lo hanno conosciuto, è stato anche un bravo apparatore all’interno delle chiese ed esperto allestitore di ornamenti di altari. Lo andavo a trovare, anche per avere notizie sui riti della Pasqua a Manfredonia e poi mi piaceva ascoltarlo quando si esibiva nei canti liturgici durante le funzioni religiose. Lauriola, sempre durante la Settimana Santa era solito allestire (come era tradizione nella nostra Città) anche nel salone di casa sua un bellissimo sepolcro. Ricordo, gli ultimi due sepolcri che “Tanine” costruì nella sua abitazione in via delle Antiche Mura, nel 2004 e nel 2005. E fu proprio nel 2005, che andai con mio cognato, il dott. Nicola Grasso, a visitare quel sepolcro la sera del Giovedì Santo, dove mio cognato Nicola realizzò un video molto interessante, mentre io mi dedicai a fotografare nei minimi particolari il bellissimo altarino con tutti i simboli della Passione e a chiedere informazioni alle pie donne più anziane presenti, sull’antica tradizione dei sepolcri allestiti nelle case in occasione del Giovedì Santo. Nella stanza intorno al sepolcro, in un ambiente sommesso, commovente e suggestivo, erano sedute in preghiera alcune pie donne che recitavano antiche nenie e cantavano inni sacri in vernacolo della Passione di Cristo. Era da tempo che volevo dedicare un articolo e ricordare Gaetano “Tanine” Lauriola, un personaggio popolare che a Manfredonia è stato molto amato dalle pie donne e conosciuto e benvoluto nell’ambiente della Chiesa locale.

Gaetano Lauriola detto -Tanine u sagrestene- 2003-Giovedì Santo. L’antica Chiesa di S.Matteo Apostolo, dove Gaetano Lauriola allestiva il Giovedì Santo il bellissimo sepolcro 2003-Giovedì Santo-Chiesa di S.Matteo-Piatti di grano germogliato e de cercechie ai piedi del sepolcro 2004-sepolcro allestito in casa da Gaetano Lauriola. germogli di cecerchie con petali di garofano per ricordare il sangue versato da Cristo in CroceGer 2004-Sepolcro allestito Salone della casa di Gaetano (Tanine) Lauriola con pie donne intente a recitare antiche nenie e canti della passione 2005- Giovedì Santo- Sepolcro allestito nella sua abitazione da Gaetano Lauriola-A terra, piatti di grano germogliato,lupine cicerchie 2005-Giovedì Santo Il bellissimo sepolcro allestito da Gaetano Lauriola nella sua casa-Tra i germogli petali di garofano nella rappresentazione del sangue di Cristo Anni ’90-Gaetano Lauriola (Tanine u sagrestene) organista e cantore nella chiesa del Cimitero durante un rito religioso 2004- Il sepolcro allestito nel salone della sua casa in via Antiche Mura da Gaetano Lauriola nel riquadro

**Va ricordato, che nella liturgia cattolica, il sepolcro è il luogo di reposizione “du Sagramende” dell’ostia consacrata di Gesù Eucarestia, che viene riposta e conservata a conclusione della messa vespertina del Giovedì Santo e tenuta all’adorazione dei fedeli fino al Venerdì Santo. Mentre, il sepolcro che veniva un tempo a Manfredonia allestito nelle case (ora in forma minore) è una rappresentazione scenica della Passione di Gesù Cristo, dove su un altarino vengono poste Statuine dell’Addolorata (con una o sette spade trafitte nel suo cuore o con Cristo morto tra le braccia) e statuine della Maddalena. Poi, ancora il Calvario con oggetti e strumenti legati alla Crocifissione, Crocifissi vari, piccoli busti di Cristo con la corona di spine, quadretti con stampe di Cristo sofferente legate alla sua Passione e Morte, statuine e stampe raffiguranti la Pietà, statuine di angeli, statue di soldati romani a guardia del sepolcro, drappi rossi e piante ornamentali. Alla base del sepolcro, veniva messa una statuina di Cristo Morto in posizione supina, e poi piatti e composizioni (preparati anche a mò di croce) con germogli di grano, di lenticchie, di lupini, di cicerchie e lumini a olio, come da antica tradizione e devozione. Mi riferiva anni fa, Mattia Guerra, anziana pia donna, che intervistai per avere notizie sulla tradizione dei sepolcri a Manfredonia, che fino agli inizi degli anni ’60, in loco c’era grande “rivalità” nell’allestimento sia nelle chiese e sia nelle case, del più bel sepolcro .

**NOTE STORICHE SUI SEPOLCRI ALLESTITI IN CASA

Manfredonia, oltre al rito dei sepolcri nelle chiese, come avviene in tutte le chiese delle Città, tra il Giovedì Santo e il Venerdì Santo, vanta un’antica tradizione, forse unica in Italia, che è era quella di allestire (ora in forma minore) il sepolcro nelle case e negli androni dei palazzi. Ho pubblicato, a tal riguardo nel tempo, alcuni articoli su Stato Quotidiano.it che voglio ricordare ai lettori: “I Sebbòleche” (Sepolcri in casa a Manfredonia)- 21 aprile 2011; “I Sebbòleche” (L’antico rito dei sepolcri nelle case a Manfredonia)- 24 marzo 2016; “U Sebbòleche” allestito in casa da Michele Nenna- 12 aprile 2017. Nell’aprile del 2003, Il periodico “il Corriere del Golfo e del Gargano” – Brigida Editrice– direttore responsabile Andrea Pacilli, pubblicò un inserto di 16 pagine di ricerche che effettuai nel corso degli anni sui riti e tradizioni della Pasqua a Manfredonia dal titolo: “Speciale Pasqua-I Riti della Settimana Santa”.