Il sindaco Di Fiore dice ‘grazie’ per l’avvenuta sanificazione di Rignano Gargano

Anche il sindaco di Rignano Garganico,, scende in campo ed approva appieno l’iniziativa di sanificazione del paese, effettuata, come anticipato, l’altra sera dagli agricoltori del posto, interessati anch’essi a dare la loro mano di solidarietà nei confronti della comunità, minacciata dal Coronavirus. Il primo cittadino lo fa in bello stile formale e concettuale con un succoso post, pubblicato sul suo profilo – facebook, diventato per l’occasione una vera e propria testata giornalistica, a guida ‘sindacale’. Ecco il testo, assai seguito, in queste ore dal pubblico dei rignanesi vicini e lontani: “Da questa mattina, tra i primi comuni in assoluto, abbiamo iniziato la distribuzione dei buoni spesa rivolto alle famiglie con fragilità economiche. L’auspicio è quello che il lavoro svolto possa donare un minimo di sollievo a chi, in questa situazione di emergenza, si è ritrovato ad affrontare montagne di difficoltà. Come avrete visto e sentito, grazie ai mezzi e al lavoro di alcuni imprenditori agricoli volontari di Rignano, coordinati dall’Assessorecon il supporto dei ragazzi della, nella serata di ieri è stata eseguita la disinfezione e sanificazione delle strade e piazze ove i mezzi riuscivano a circolare. Ci stiamo attrezzando per raggiungere anche le viuzze del centro storico. A loro va il mio più sentito ringraziamento a nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità. Probabilmente seguiranno, nelle prossime settimane, altri interventi grazie alla disponibilità di tanti altri di loro. Grandiosi!! Buona giornata e restiamo in casa, ora più che mai, con l’auspicio che tutto possa terminare il più presto possibile. #RignanoRestaaCasa”.

N.B. Nella foto, il sindaco Di Fiore con l’assessore Del Vecchio(a sx)