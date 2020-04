Manfredonia, caso sospetto uomo ricoverato in chirurgia: eseguito tampone

, 08 aprile 2020. Eseguito un tampone a un uomo ricoverato nel reparto didell’ospedale San Camillo di Manfredonia, per attestare un’ipotetica positività al nuovo coronavirus. Lo si apprende da raccolta dati di StatoQuotidiano.it. L’uomo era ricoverato nel citato reparto, per una polmonite. Nelle ultime ore sarebbe stato trasportato nell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza per ulteriori accertamenti. Sui particolari della vicenda è stata inoltrata una richiesta, come sempre, da StatoQuotidiano all’Asl di Foggia. Si attendono risposte. Non si hanno notizie al momento della sanificazione del reparto.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it