Manfredonia. “Scia color rossastro in mare”, Capitaneria “E’ una fioritura massiva algale”

, 08 aprile 2020.”Nella giornata di ieri sono pervenute alla sala operativa del Comando delladi Manfredonia diverse segnalazioni (partite in seguito alla video denuncia dell’Ente Civilis di Manfredonia, del presidente G.Marasco,ndr) relative alla presenza di scie di acqua color rossastro lungo il tratto di mare compreso tra i Comuni di Manfredonia e quello di Mattinata. Lo stesso fenomeno si era verificato lo scorso 10 aprile 2019 con una entità minore”.

“A seguito delle segnalazioni, la Capitaneria di Manfredonia, con altre forze di polizia, si è attivata al fine di verificare la natura di tale fenomeno e scongiurare qualsivoglia pericolo per la salute pubblica”. “Personale specializzato appartenente al Nucleo Operativo di polizia ambientale di questa Capitaneria ha proceduto ad effettuare diversi campionamenti di acqua mare interessati dalla presenza di scie rossastre consegnandoli successivamente al personale dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la protezione dell’Ambiente – Dipartimento di Foggia per le analisi di laboratorio del caso. La sopracitata Agenzia regionale a seguito delle analisi di laboratorio, ha comunicato che trattasi di una fioritura massiva algale denominata “noctiluca scintillans” appartenente alla classe Dinoficee”. E’ quanto precisa stamani la CP di Manfredonia.

VIDEO PESCATORE DI MANFREDONIA, ORE 22 – 07.04.2020