Manfredonia, tratto via De Florio – Largo Teatro Vecchio “Ordinanza 1998: vietata circolazione, tranne residenti”

, 08 aprile 2020. In merito a una recente richiesta dida parte di cittadini, da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, si precisa che “dalesiste un’ordinanza sindacale del Comune di Manfredonia – n.224 del prot. 47078 – (vedi in basso e nell’immagine di copertina,ndr) con la quale si ordina che nel tratto di Lungomare Nazario Sauro dal civico 14/H, 14/I, 14/L che va dal tratto di via De Florio al Largo Teatro Vecchio: E’ VIETATA QUALSIASI CIRCOLAZIONE, CON ECCEZIONE DEI SOLI RESIDENTI, comprovanti dal documento, in quanto si tratta di strada senza uscita, come dal catasto generale di Foggia, che mostra Largo teatro vecchio interamente chiuso“.