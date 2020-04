Pasqua e Pasquetta, Grassi “A Foggia e in Provincia anche i droni per i controlli”

. In sede di, per le prossime festività pasquali, è stata disposta un’intensificazione dei controlli del territorio in aree sensibili, sulle reti stradali e autostradali e nelle stazioni ferroviarie.

E’ stato disposto il divieto degli spostamenti verso le seconde case e le gite fuori porta. “Cerchiamo di trascorrere queste festività restando a casa“, dice il Prefetto Grassi. “Il distanziamento sociale e più che mai necessario per spezzare la catena del contagio“. A tal fine, “il Comune i Foggia, previa intesa con l’ENAG, utilizzerà anche droni per controllare situazioni sensibili in determinate aree della città per i conseguenti interventi e per evitare assembramenti ai fini della tutela della salute pubblica“. “Con l’occasione – scrive il Prefetto di Foggia – rivolgo al personale sanitario, alle Forze di Polizia, agli Amministratori Locali,ai volontari della Protezione Civile, a tutti coloro che sono impegnati nella gestione dell’emergenza in atto e alla comunità foggiana tutta, auguri di buona Pasqua“.