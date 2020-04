Primo caso di Covid-19 in RSSA di Rodi Garganico: 30 operatori in quarantena

“Nella Residenza Socio-Sanitaria Assistenziale di Rodi Garganico “Villa Mele”, è stato accertato il primo caso di contagio da coronavirus. In quella struttura,, nella stessa RSSA, si stanno sottoponendo ai tamponi. Invito tutti noi a mantenere la calma e a non farci prendere dalla paura.

Le persone in questione, infatti, sono operatori sanitari e, in quanto tali, hanno piena coscienza, conoscenza e contezza dei protocolli da rispettare per evitare ogni ulteriore rischio a se stesse e agli altri. Ne approfitto per ribadire e ricordare che domenica 12 aprile e lunedì 13 aprile, come da ordinanza emessa dal Comune di Vico del Gargano, ogni attività – ad eccezione di Farmacia ed edicola – resterà chiusa per l’intera giornata. A dirigenti e personale della RSSA “Villa Mele” di Rodi Garganico vanno la nostra solidarietà e vicinanza: ci auguriamo che questa emergenza sia superata da una struttura importante per tutto il territorio garganico. I nostri auguri vanno innanzitutto alla persona contagiata per una rapida guarigione”.

Lo riporta il sindaco di Vico del Gargano Michele Sementino

Secondo quanto riportato ieri da blog.rodigarganico.info si tratta di una paziente ricoverata in una delle residenze sanitarie presenti a Rodi Garganico che, dopo aver accusato qualche difficoltà respiratoria, è stata trasferita presso gli Ospedali Riuniti di Foggia dove è stata riscontrata la positività al COVID-19 all’esito degli accertamenti sanitari effettuati. Nella struttura sanitaria di Rodi sono presenti una trentina di operatori provenienti da Vico del Gargano, Cagnano Varano, Ischitella, Apricena, Rodi Garganico, San Nicandro Garganico e San Severo.