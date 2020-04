Regione Puglia,24,9 mln euro a progetti(finanziabili e no) in campo agricolo

I dirigenti della Regione Puglia hanno stilato la graduatoria definitiva delle domande pervenute a seguito dell’avviso “Sostegno a progetti pilota e sviluppo nuovi prodotti,pratiche,processi e tecnologie”,inerenti il Piano sviluppo rurale Puglia 2014-2020.Quest’ultimo mette a disposizione finanziamenti per i settori agricoli e forestali in zone rurali. Sono state presentate 128 domande,quelle ritenute valide in numero di 116. Cinquantadue le richieste ammesse e finanziabili fino a concorrenza delle risorse economiche disponibili : 24.905.970,80 euro. Ai beneficiari toccherà la somma che oscilla da un minimo di 350.929,12 euro a un massimo di 500.000,00 euro.

Tra gli aventi diritto ci sono le seguenti entità : Olivicoltori di Puglia società cooperativa agricola, Consorzio per la Bonifica della Capitanata, Università degli Studi della Basilicata, Grape& Grape srl,Confederazione italiana agricoltori Puglia, Consorzio ionico ortofrutticoltori soc.cooperativa, Cantine Paolo Leo srl, Ente Parco nazionale dell’Alta Murgia.

Qui l’elenco completo dei progetti ammissibili e ammissibili da finanziare.

REGIONE PUGLIA E PROGETTI PSR FINANZIABILI E NO