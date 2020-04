Riuniti: 12 in Rianimazione, anche ragazzo che ha tentato il suicidio positivo al Covid

, 08 aprile 2020. Covid-19: complessivamente 12 le persone attualmente ricoverate nei reparti di Rianimazione, dislocati su 3 piani, degli ospedali Riuniti di Foggia. Un paziente diè stato di recente trasferito nel reparto infettivi. Peggiorate le condizioni di undell’Arma dei Carabinieri, domiciliato nel Foggiano. Nella notte è stato ricoverato undi nazionalità bulgara, che aveva tentato il suicidio, ed è poi risultato positivo al Covid-19.

AGGIORNAMENTO ORE 22, 07.04.2020. “Ad oggi sono 110 le persone (30 in via di guarigione) colpite da Covid-19 ricoverate al Policlinico Riuniti, di cui 23 Foggiane. Sono 43 i nostri concittadini risultati positivi al Coronavirus“. Lo scrive il sindaco di Foggia, Franco Landella. (ore 22, 07.04.2020)

Bollettino epidemiologico regionale. Covid-19, ore 16.30 07.04.2020: il presidente della Regione Puglia, Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi martedì 7 aprile, in Puglia, sono stati registrati 1090 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 70 casi, così suddivisi: 27 nella Provincia di Bari; 0 nella Provincia Bat; 5 nella Provincia di Brindisi; 30 nella Provincia di Foggia; 6 nella Provincia di Lecce; 2 nella Provincia di Taranto. Sono stati registrati oggi 14 decessi: 8 in provincia di Bari, 5 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Brindisi.

Foggia – San Giovanni Rotondo – San Severo – Torremaggiore: over 51 casi confermati di positività.

Manfredonia (ultimo aggiornamento ufficioso 06.04.2020, ore 23: 30 positivi, compreso i 3 decessi. Non conosciuto il dato dei cittadini in quarantena, ultimo aggiornamento il 02.04.2020, ore 18: “115”) – Cerignola – San Marco in Lamis – Bovino – San Nicandro Garganico – Lucera : 21 – 50 casi;

Troia – Monte Sant’Angelo: fascia 11 – 20 casi;

Peschici – Lesina – San Paolo di Civitate – Rignano Garganico: fascia 6 – 10 casi.

Per gli altri Comuni della Provincia di Foggia: Comuni senza casi o fascia 1 – 5.

Altamura – Bitonto – Andria: 21 – 50 casi confermati, e quindi tutti gli altri.



“Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 23.149 test. Sono 168 i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 2.514 così divisi: 834 nella Provincia di Bari; 177 nella Provincia di Bat; 262 nella Provincia di Brindisi; 635 nella Provincia di Foggia; 384 nella Provincia di Lecce; 192 nella Provincia di Taranto; 25 attribuiti a residenti fuori regione; 5 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti”.