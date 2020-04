“Stanno bene le 3 pazienti di Ischitella”, il sindaco Guerra dopo caso positivo presso RSSA

Stanno bene le pazienti di Ischitella ospitate presso la struttura socio sanitaria di, dove è stato accertato il caso positivo di una signora che purtroppo è deceduta in ospedale. Ad annunciarlo il sindaco di Ischitella Carlo Guerra nel resoconto serale che pubblica quotidianamente sui social. “Le nostre cittadine sono in quarantena preventiva ed oggi sono state sottoposte al tampone presso la struttura stessa – ha scritto il sindaco – I risultati si sapranno tra circa 48 ore. Ieri ed oggi ho parlato personalmente con loro, nessuna avverte sintomi e comunque non usciranno di casa.

Articolo di Valerio Agricola