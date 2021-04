Ambra a studenti foggiani: “Io oggi sono molto affamata di amore, di vita”

«Se per te l’amore è quello che manca e non quello che resta; se sei capace di mangiare otto gelati Cucciolone così velocemente da non riuscire nemmeno a leggere le barzellette disegnate sopra il biscotto; se nella vita non sei un fuoriclasse ma un fuoricoda, se per staccare col mondo hai bisogno di ipnotizzarti davanti alla Prova del Cuoco; se conosci a memoria la canzone de Il gatto puzzolone; se tra tutto quello che hai nel tuo armadio scegli sempre lo stesso pantalone da almeno cinque anni; se sei un maniaco dell’igiene specialmente di quella del bagno. Se dentro di te c’è Lei; se trovi che Elettra sia un bel nome a cui dare la colpa di tutto, se ogni tanto hai la testa abitata da una scimmietta che suona piattini o da criceti che girano nella ruota e soprattutto… se anche la tua pancia pensa, piange, ama più della testa e del cuore, allora… questa è anche la tua storia..”

AMBRA «Cosa voglio di più? Niente. Però tutto il niente del mondo perché anche del nulla ho fame, una fame insaziabile, una voragine che non riposa mai.» ‘InFame’, AMBRA

In tutti questi anni abbiamo conosciuto Ambra come giovanissima reginetta di Non è la rai nata artisticamente nei favolosi anni ’90, presentatrice televisiva, cantante, speaker radiofonica, attrice di teatro e di fiction e interprete raffinata e versatile di film di successo: come non ricordare la toccante scena del film ‘Saturno contro’ di Ferzan Ozpetek, in cui canta la struggente canzone ‘Remedios’?

Ebbene Ambra non cesserà mai di stupirci e di mostrare il carattere versatile, ma al tempo stesso profondo , della sua arte. E’ da qualche mese in libreria il suo romanzo d’esordio InFame , un libro di alto impatto emotivo, in cui la talentuosa artista racconta la sua lunga battaglia contro il disturbo alimentare della bulimia. Un racconto appassionato, si potrebbe dire a cuore aperto, essenziale e graffiante nella scrittura e,al tempo stesso,molto profondo, che si può fare solo quando si è lucidi e si possono guardare, con la dovuta distanza, quei dieci anni terribili che Ambra ha attraversato.

“Io non sono più lei. Lei è rimasta “inFame”, io oggi sono molto affamata di amore, di vita“, ha raccontato a Fabio Fazio a Che Tempo che fa. “Scrivendolo ho voluto sfidare quel destino che non è che te lo scegli, ma ti capita. Ma non è un libro triste“.

‘InFame’ ha la copertina gialla, una bocca e un neo. Tratti essenziali e inconfondibili che corrispondono all’autrice.

Un libro giusto, adatto ad essere proposto in una scuola superiore, ‘InFame’ non solo sensibilizza su un argomento delicato con tanta autocritica e tanta autoironia, ma trova in AMBRA una ‘testimonial’ d’eccezione per i giovani, che , chiusi in casa in questo periodo e deprivati delle relazioni più naturali, come quelle che si vivono a scuola, stanno oggi lottando con molti fantasmi nascosti, inconfessati e molto difficili da risolvere.

Un romanzo ‘Remedios’ , ‘ salvavita’ perfettamente in linea con lo stile degli ‘INCONTRI EXTRAVAGANTI’, nel nuovo ‘format’ ‘VIRTUAL LINE’ , agile e al tempo stesso coinvolgente. AMBRA sarà ospite della tredicesima edizione della Rassegna per presentare il suo primo e coinvolgente libro ‘InFame”.

“L’iniziativa è una proposta culturale per la città”, scrive Mariolina Cicerale, Responsabile Iniziative culturali del Liceo classico Lanza.