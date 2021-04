Astrazeneca e rischio trombosi, Lopalco “E’ sicuro come gli altri”

Bari, 08/04/2021 – (adnkronos) Sul vaccino AstraZeneca raccomandato in Italia agli over 60, dopo il pronunciamento dell’Ema sul rischio trombosi e le news dell’Aifa che esclude controindicazioni per la seconda dose, la parola passa agli esperti. Molti scienziati condividono la scelta delle autorità italiane improntata alla cautela ma c’è anche il timore che venga compromessa la reputazione del prodotto anglo-svedese, con inevitabili ricadute sulla campagna vaccinale.

Lopalco: “In seria crisi campagna vaccinale”

Sul rischio di una ricaduta del caso AstraZeneca sull’andamento della campagna vaccinale ha posto l’accento anche Pier Luigi Lopalco, epidemiologo e assessore alla Sanità della Regione Puglia. “Sul vaccino anti-Covid di AstraZeneca la decisione italiana è in linea con quella di tanti grandi Paesi europei. E’ indubbiamente una decisione che, pur andando nella direzione del massimo principio di precauzione, mette in seria crisi la campagna vaccinale”, le parole di Lopalco. “Bisogna essere chiari in un messaggio”, ha precisato: “Negli ultra 60enni non esiste alcun segnale che metta in dubbio la sicurezza. Il vaccino AstraZeneca è efficace e sicuro quanto gli altri. Comunicare questo principio non sarà semplice a causa dell’enorme confusione comunicativa che si è generata fino ad oggi. Un ulteriore aggravio per chi è in prima linea a vaccinare”. (adnkronos)